BrianzAcque a Monza: la nuova sede sarà «un balcone sul parco» a basso impatto ambientale

La nuova sede di Brianzacque, nella villa di inizio Novecento di viale Brianza a Monza che fino a qualche anno fa ha ospitato il Cam, costituirà «un balcone sul Parco». Lo ha spiegato il presidente della società Enrico Boerci martedì 3 dicembre durante la seconda edizione de “La sensibile magia dell’acqua”, l’evento lanciato lo scorso anno e migrato dalla Villa Reale al Pirellone. Il quartier generale, ha affermato, accorperà i distaccamenti dislocati in diversi comuni e avrà un basso impatto ambientale.

BrianzAcque a Monza: il progetto di ristrutturazione della villa in viale Brianza

Il progetto di ristrutturazione dell’edificio tutelato dalla Sovrintendenza, che dovrebbe partire a breve, è stato illustrato dal direttore tecnico della società Massimiliano Ferazzini: «La superficie – ha anticipato – salirà da 2.400 a 2.900 metri quadri grazie alla realizzazione di tre corpi in vetro trasparente». Il piano interrato sarà riservato all’area della formazione, alle sale meeting e ai locali tecnici mentre il primo piano ospiterà la reception, gli uffici e le sale riunioni.

L’esterno sarà impreziosito da due vasche e da una fontana: il collegamento con la comunità sarà rafforzato da una casetta dell’acqua. L’allestimento degli interni sarà curato da Alessia Galimberti, consigliera di amministrazione dell’azienda e ideatrice di “La sensibile magia dell’acqua”.

BrianzAcque a Monza: “La sensibile magia dell’acqua” e la sostenibilità

La terza edizione dell’iniziativa si svolgerà nel 2025 sulla terrazza Belvedere di Palazzo Lombardia: i vertici di Brianzacque hanno, infatti, accolto l’invito lanciato martedì dal presidente della Regione Attilio Fontana che ha posto l’accento sulla stretta collaborazione che lega la Regione alla società, impegnata in importanti progetti di tutela dell’acqua all’insegna della sostenibilità.

«La sostenibilità parte da piccoli gesti – ha commentato Boerci – tra cui la sensibilizzazione dei cittadini sul consumo consapevole dell’acqua» a cui la partecipata si dedica da anni con attività che affiancano i corposi investimenti per l’ammodernamento della rete idrica, la digitalizzazione delle infrastrutture e dei contatori, il varo di programmi per contrastare i cambiamenti climatici. Si inserisce in questa direzione la ricerca di una sinergia con società pubbliche che operano nella raccolta dei rifiuti.

La parola sostenibilità è riecheggiata negli interventi di molti degli oltre cinquanta relatori, tra cui i presidenti della Provincia brianzola Luca Santambrogio e del consiglio lombardo Federico Romani, i consiglieri regionali brianzoli, amministratori locali, rappresentanti degli ordini professionali, imprenditori, medici e sportivi che hanno riflettuto sull’importanza dell’acqua nei diversi settori.