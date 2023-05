Brianza: sequestro di falso Made in Italy per quasi 1 milione di euro

Un sequestro ampio dai prodotti per la casa e la cura della persona fino alle t-shirt con stampe di manga o serie protette da copyright.

Brianza, falso Made in Italy: migliaia di prodotti a Nova, Seregno e Bovisio

Il Comando Provinciale di Monza della Guardia di Finanza ha controllato due maxi empori di Nova Milanese e Seregno e un operatore commerciale di Bovisio Masciago, rinvenendo stoccati, anche nei magazzini, oltre 432mila prodotti (per la casa, per la cura della persona e degli animali, oltre articoli di cancelleria e decorativi) non conformi alla normativa a tutela del consumatore, oltre 116mila giocattoli privi delle avvertenze e delle indicazioni circa i requisiti essenziali di sicurezza prescritti e circa 25mila articoli (tra materiale elettrico, utensili da cucina e ulteriori giocattoli) risultati privi della marchiatura “CE” e venduti come made in Italy.

Brianza, falso Made in Italy: a Arcore e Agrate anche capi di vestiario

I militari del Gruppo di Monza hanno individuato da un distributore di Arcore e un grossista di Agrate Brianza, oltre 104mila confezioni di adesivi lucidi destinati all’infanzia privi di certificazione e circa 650 capi di vestiario con stampe di Lupin III, Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer, Joker o Venom coperti da copyright e riprodotti illecitamente anche in questo caso con falsa indicazione di origine made in Italy.

Brianza, falso Made in Italy: due imprenditori deferiti

Centinaia di migliaia di articoli del valore complessivo di quasi 1 milione di euro, due imprenditori deferiti.