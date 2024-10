Su Linkedin, come fanno le aziende private. Il Comune di Cesano Maderno ha compiuto ora questo passo sbarcando sulla piattaforma dedicata al lavoro più conosciuta a livello mondiale. Il sindaco Gianpiero Bocca conferma così la sua vocazione per il settore della comunicazione. Grazie alla sua esperienza professionale e alla sua sensibilità, ha dotato il comune di una struttura comunicazione davvero efficiente e ora anche con tanti strumenti a disposizione. Oltre al sito internet, infatti, il comune può contare su una newsletter (dedicata soprattutto agli appuntamenti in programma), il profilo Facebook (dove si trova un po’ di tutto), un canale Telegram per la messaggistica istantanea (soprattutto per le emergenze e per informazioni utili alla mobilità), YouTube per i video (le sedute di consiglio comunale, ma anche eventi di particolare rilevanza).

Brianza, il Comune cerca professionisti su Linkedin: profilo dedicato alla ricerca di personale

Ora ecco anche Linkedin, che rappresenta una scelta un po’ insolita per un ente pubblico, soprattutto di queste dimensioni: su Linkedin la pubblica amministrazione è già presente da tempo, ma è raro trovare realtà di 40mila abitanti.

«Il profilo – spiegano dal Comune – è dedicato in particolar modo alla ricerca di personale. La piattaforma viene infatti utilizzata per aggiornare la comunità e i professionisti sulle opportunità di lavoro disponibili presso il Comune. Su Linkedin vengono condivise informazioni su posizioni aperte, processi di selezione e iniziative relative alla gestione delle risorse umane».

Brianza, il Comune cerca professionisti su Linkedin: a Cesano negli ultimi due anni tredici nuove assunzioni

Chissà mai che questo nuovo strumento possa consentire al comune di evitare in futuro i problemi incontrati per la ricerca di personale da inserire all’Ufficio tecnico, con mansioni specifiche per lo sportello edilizia che era in una situazione di particolare sofferenza in attesa dell’introduzione della digitalizzazione. Il sindaco negli ultimi due anni ha potenziato tutti gli uffici con tredici nuove assunzioni, ma la ricerca di tecnici non è la cosa più semplice. Un primo bando era andato deserto, si era dunque deciso di rendere più allettante il bando successivo con un inquadramento contrattuale più elevato.

Brianza, il Comune cerca professionisti su Linkedin: a Seveso invece emorragia di personale

Una situazione comunque più accettabile rispetto a quella dei «vicini di casa»: a Seveso il problema non era solo quello di trovare dipendenti per l’Ufficio tecnico, ma anche sperare di trattenerli. Purtroppo si è registrata una emorragia di personale, con ripercussioni sull’attività dell’ente e con disagi per i professionisti e i cittadini, a cui l’amministrazione comunale ha cercato di far fronte.