Bovisio Masciago, senza fissa dimora bivaccano all’ex Fabbrica dei Sapori: arrivano i carabinieri

Blitz dei carabinieri anti-vagabondaggio nella ex Fabbrica dei Sapori, il ristorante con formula “all you can eat” di Bovisio Masciago, chiuso per fine attività da poche settimane. Complice il trasloco in corso, vagabondi hanno iniziato a soggiornare all’interno. Nella notte tra venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre sono stati i residenti dei palazzi confinanti a segnalare alle Forze dell’ordine la presenza di senza fissa dimora all’interno. Già da qualche giorno in effetti, chi frequenta questa zona aveva notato un via vai innaturale di immigrati dove dovrebbero esserci solo gli operai per il trasloco.

Ex Fabbrica dei Sapori: tangibile la preoccupazione dei residenti nella zona

All’arrivo dei militari c’è stato un fuggi fuggi generale, alcuni di loro sono stati identificati e rilasciati subito dopo. I carabinieri all’interno hanno trovato chiare tracce di bivacchi notturni con rifiuti e coperte: lo stabile è dismesso da poche settimane e già i disperati gli hanno messo gli occhi addosso. Complici il trasferimento in corso e le porte lasciate socchiuse dai proprietari. Il timore dei residenti della zona, lungo la Comasina al confine tra Bovisio e Varedo, è che la frequentazione possa diventare abituale con presenza costante di disperati e spacciatori. Riproducendo in piccolo la situazione della ex Snia e di altri edifici dismessi della zona, dai cui contesti e dalle cui frequentazioni probabilmente i soggetti sfollati provenivano.