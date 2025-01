Bovisio Masciago: donna uccide il compagno con una coltellata al culmine di una lite

Avrebbe ucciso il compagno 38enne con una coltellata durante una lite, nel loro appartamento di Bovisio Masciago, in via Tonale. Protagonista della vicenda una coppia di conviventi, entrambi italiani. A chiamare i soccorsi è stata la presunta omicida, una 33enne: sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Desio e della Tenenza di Cesano Maderno. La donna è stata portata in caserma dai carabinieri per essere interrogata. È accusata di omicidio.

Bovisio Masciago, un 38enne colpito al petto con un coltello: la compagna accusata di omicidio

La tragedia è accaduta nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio. Per la vittima, colpita al petto con un coltello da cucina, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario è giunto privo di vita presso il pronto soccorso dell’ospedale di Desio.

La tragedia, ancora tutta da decifrare, è accaduta attorno alle 2.30. Non è noto al momento se si sia trattato di un raptus improvviso o se l’evento sia arrivato al culmine di un rapporto sentimentale tribolato. La donna è stata dichiarata in stato di arresto dai militari intervenuti e ascoltata dal Pubblico Ministero di turno, recatosi sul posto. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Desio, sono in corso per accertare con precisione la dinamica dei fatti.