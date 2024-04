Bovisio, fuoco nel magazzino: due persone evacuate dai vigili del fuoco, una portata all’ospedale

Un 84enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Paderno Dugnano per accertamenti, nella mattinata di venerdì 5 aprile, dopo essere stato evacuato da un edificio in via Silvio Pellico, a Bovisio Masciago, interessato da un incendio. Il rogo sarebbe scoppiato in un magazzino per cause al momento non note.

Incendio a Bovisio, due persone evacuate dai vigili del fuoco

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Si sono precipitate squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con due autopompe, una autoscala, un carro soccorso, una autobotte e il funzionario di guardia per fare fronte all’incendio che ha coinvolto il magazzino al piano terra di un edificio civile di due piani.

Subito evacuate due persone bloccate al primo piano, portate dai vigili del fuoco intervenuti in un zona sicura all’esterno. Visitate dal personale sanitario, per l’84enne si è reso necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale di Paderno Dugnano. L’intervento è durato circa due ore.