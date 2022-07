Bovisio, dà di matto e scaglia sassi contro le auto in sosta

È quasi un miracolo che nessuno si sia fatto male, nel pomeriggio di venerdì 22 luglio, quando un 30enne a Bovisio Masciago ha iniziato a dare segni di squilibrio, rendendosi protagonista di un raid di devastazione e paura durato diverse decine di minuti nella zona del parchetto di via Superga. Erano le 13, quando l’uomo che si trovava all’interno dei giardini è partito di corsa pietre alla mano, devastando le auto ferme nei parcheggi.

Carabinieri e agenti della polizia locale intervenuti

Bovisio, sassate sulle auto poi si è nascosto nella sua abitazione

Non nuovo a comportamenti di questo tipo, ha devastato decine di macchine in sosta, accanendosi contro i vetri e danneggiando a calci e colpi di bastone portiere e carrozzerie. Ai residenti che si trovavano in strada o nel cortile della propria abitazione ha riservato lanci di sassi, che per puro caso non sono andati a segno. Alla fine, inseguito dai residenti della zona, si è andato a nascondere nella sua abitazione.

Un’altra auto danneggiata

Bovisio, sassi e bastonate alle auto: intervenuti i carabinieri

Non mancando di proseguire le urla e le minacce affacciandosi dalla finestra. I carabinieri hanno iniziato l’opera di convincimento a costituirsi, che alla fine si è risolta attorno alle 14.30 con la ridiscesa dell’uomo in strada. Messo nelle condizioni di non nuocere è stato trasportato in una delle strutture ospedaliere della zona dove gli è stato somministrato il Tso. Alla Polizia locale, il compito di provare a calmare la gente inferocita e prendere le testimonianze per i danni ai mezzi che ammontano a diverse decine di migliaia di euro.