Biassono, un uomo di 63 anni trovato morto in casa: “Possibile esalazione di monossido”

Un uomo, L.D., classe 1962,è stato trovato privo di vita, dai vigili del fuoco, in una abitazione di Biassono, in via Regina Margherita, dove la squadra, proveniente da Lissone, è intervenuta nella primissima mattinata del giorno dell’Epifania.

Biassono, soccorso anche il figlio della vittima (codice giallo)

I vigili del fuoco, scattato l’allarme, attorno alle 6.30 sono penetrati nella abitazione dove, oltre alla vittima – che dalle prime verifiche, dicono gli stessi Vigili del fuoco, sarebbe deceduta a causa di esalazioni di monossido di carbonio– è stato trovato anche il figlio, soccorso sul posto da personale inviato dalla Agenzia emergenza urgenza e quindi portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Presente sul posto anche personale ATS oltre che le Forze dell’Ordine per gli accertamenti del caso.