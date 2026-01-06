Biassono Cronaca

Biassono, un uomo di 63 anni trovato morto in casa: “Possibile esalazione di monossido”

Intervento dei vigili del fuoco all'Epifania, a Biassono, dove in una abitazione un uomo di 63 anni è stato trovato morto per possibile esalazione di monossido. Coinvolto anche il figlio.
Briosco incendio tetto vigili del fuoco
Vigili del fuoco e personale sanitario (foto di repertorio)

Un uomo, L.D., classe 1962,è stato trovato privo di vita, dai vigili del fuoco, in una abitazione di Biassono, in via Regina Margherita, dove la squadra, proveniente da Lissone, è intervenuta nella primissima mattinata del giorno dell’Epifania.

Biassono, soccorso anche il figlio della vittima (codice giallo)

I vigili del fuoco, scattato l’allarme, attorno alle 6.30 sono penetrati nella abitazione dove, oltre alla vittima – che dalle prime verifiche, dicono gli stessi Vigili del fuoco, sarebbe deceduta a causa di esalazioni di monossido di carbonio– è stato trovato anche il figlio, soccorso sul posto da personale inviato dalla Agenzia emergenza urgenza e quindi portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Presente sul posto anche personale ATS oltre che le Forze dell’Ordine per gli accertamenti del caso.

