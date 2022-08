Biassono, rimozione di rami pericolanti: soddisfatto il sindaco Casiraghi per il pronto intervento

In risposta all’allerta regionale arancione diramata nei giorni scorsi dal Pirellone, l’amministrazione comunale di Biassono ha deciso di «tenere monitorato il territorio comunale, pronti ad intervenire ad ogni evenienza di calamità», ha fatto sapere il borgomastro, Luciano Casiraghi. E così lo scorso 18 agosto gli agenti della Polizia locale insieme agli uomini della Protezione civile, insieme ai Vigili del fuoco di Lissone, sono intervenuti in via Regina Margherita, nella frazione di San Giorgio, per la caduta di alcuni grossi rami, segnalati da un passante che stava transitando proprio in quel tratto di strada. Vista la situazione molto critica è stato richiesto l’intervento anche del Consorzio Parco Villa reale che ha inviato due squadre di manutenzione degli alberi ad alto fusto, coadiuvate dall’agronomo Dante Spinelli.

L’intervento del sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi

«È stato molto utile anche il supporto della nostra Polizia locale, con il comandante Francesco Farina, sul posto insieme all’agente Francesco Rodante, intervenuti insieme a due operai comunali – spiega il sindaco Casiraghi, che ha assistito alle manovre per la messa in sicurezza della strada -. Con loro anche i volontari della Protezione civile, guidati da Antonio Marinelli». Via Regina Margherita è rimasta chiusa per consentire i lavori, dalle 15 fino alle 18. «A tutti coloro che hanno lavorato per rimuovere i rami pericolanti e garantire così la sicurezza della via esprimo il mio più sentito ringraziamento per la celerità, la professionalità dimostrate e la capacità di intervento», conclude il primo cittadino.