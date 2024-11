Biassono torna ad unirsi sotto le tradizioni di una volta. Sabato 9 e domenica 10 novembre si terrà l’attesissima Fiera di San Martino, un evento che unisce grandi e piccini in un caloroso abbraccio al passato.

Biassono e le tradizioni: c’è la fiera di San Martino, sabato cuore in largo Pontida

Il cuore della manifestazione sarà largo Pontida, dove prenderà vita un vero e proprio villaggio contadino: una mostra zootecnica con animali da fattoria, dimostrazioni di antichi mestieri e un’esposizione di macchine agricole riporteranno i visitatori indietro nel tempo. Non mancheranno le bancarelle con prodotti tipici e artigianato locale. Come sempre verrà dato grande spazio ai giovani. Per i più piccoli, il battesimo della sella sarà un’esperienza indimenticabile.

Ai Giardini di Villa Verri si terrà la premiazione delle borse di studio. Gli appassionati d’arte potranno visitare la mostra “Preghiera” a Cà de Bossi, mentre al Museo civico Carlo Verri saranno organizzate visite guidate a cura degli studenti della scuola media. La giornata di sabato si concluderà nella sala civica Carlo Cattaneo con una suggestiva lettura teatrale con musica dal titolo “Lassù, storie di montagna e di alpinismo“.

Biassono e le tradizioni: c’è la fiera di San Martino, domenica si anima l’oratorio

Domenica le attività raggiungeranno anche l’oratorio san Luigi con i giochi dei nonni in legno, il parco gonfiabili e di nuovo il battesimo della sella. «Quest’anno torneremo con le bancarelle anche nel centro storico, in via san Martino e di fronte la chiesa – spiega Stefano Daccò, vicepresidente dell’associazione Fiera di san Martino – Speriamo nel bel tempo: nella cosiddetta novembrata o meglio ancora nell’estate di san Martino».