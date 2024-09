Besana in Brianza: con l’auto contro un trattore, un ferito e traffico in tilt

È stato soccorso in codice giallo e trasportato in ospedale un uomo ferito in incidente stradale nel pomeriggio di martedì 3 settembre a Besana in Brianza: la sua utilitaria per cause che saranno chiarite dalle forze dell’ordine è rimasta coinvolta in uno scontro con il rimorchio di un trattore, carico in questo caso di letame. È successo verso le 15.30 all’incrocio tra piazza Galileo e via Zappa e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aiutare i soccorritori a estrarre il guidatore di 63 anni dall’auto, sul posto anche i carabinieri.

L’uomo viaggiava da solo e avrebbe urtato il trattore. Pesanti i danni riportati dall’auto e anche le ripercussioni sul traffico locale che è andato in tilt.