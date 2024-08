Besana Brianza, incidente in viale Kennedy: in due finiscono all’ospedale

Enorme spavento, ma conseguenze tutto sommato meno gravi di quelle che era stato possibile ipotizzare in prima battuta, per l’incidente che mercoledì 31 luglio si è verificato in viale Kennedy a Besana in Brianza, all’altezza del passaggio a livello di Villa Raverio. Qui, alle 21.30 circa, si sono scontrate, per cause al vaglio dei carabinieri, un’utilitaria condotta da una ragazza di 21 anni ed una moto, in sella alla quale invece viaggiava un uomo di 59 anni. L’urto è stato particolarmente violento ed ha sbalzato a qualche metro di distanza il centauro.

Incidente: il 118 allertato con il codice rosso, poi derubricato a giallo

Un’altra immagine che mostra l’impatto tra i due veicoli

Sul posto, per i soccorsi, sono stati inviati un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano ed un’automedica, allertate con il codice rosso, ed i vigili del fuoco di Carate Brianza, arrivati con la loro autopompa, oltre ai già citati carabinieri. La peggio, come sempre in casi analoghi, l’ha avuta il motociclista, che secondo le testimonianze dei presenti non ha comunque mai perso conoscenza. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza: la derubricazione del codice di intervento da rosso a giallo, quello riservato ai casi di media gravità, ha però consentito un sospiro di sollievo, in coda all’iniziale preoccupazione.

Incidente: anche la conducente dell’utilitaria è stata trasportata al San Gerardo

I mezzi del 118 sul posto

Sempre al San Gerardo, con una seconda ambulanza della Croce Bianca di Giussano, è stata trasferita anche la conducente dell’utilitaria, in codice verde. La strada è stata chiusa al traffico nei due sensi di marcia, per il tempo necessario ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza.