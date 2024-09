Bellusco, muore in ospedale il motociclista coinvolto nell’incidente sulla sp2

Non ce l’ha fatta il motociclista coinvolto nel drammatico incidente di martedì pomeriggio 17 settembre a Bellusco. Il 40enne era stato trasportato in arresto cardiaco all’ospedale di Vimercate in codice rosso con traumi troppo gravi che non hanno consentito ai medici del pronto soccorso di salvarlo ed è spirato poco dopo l’arrivo nel nosocomio di via Santi Cosma e Damiano.

Bellusco, muore in ospedale il motociclista e la corsa in ospedale

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente sulla sp2 l’uomo in sella alla sua motocicletta avrebbe urtato un’auto e sarebbe stato sbalzato in strada finendo sotto un camion in transito. Immediati erano scattati i soccorsi con due ambulanze, un’auto medica, vigili del fuoco e carabinieri. I paramedici hanno subito messo in pratica le manovre di rianimazione per il centauro residente in Provincia di Milano, mentre l’ambulanza sfrecciava veloce verso il nosocomio vimercatese. Allo stesso tempo è stato trasferito in codice verde anche l’autista 48enne del camion nel pronto soccorso di Vimercate per accertamenti.