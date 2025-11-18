Bellusco Cronaca

Bellusco, anabolizzanti in palestra: personal trainer di Mezzago denunciato

Un 44enne già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato a piede libero e il materiale sequestrato. In palestra anche 3,5 grammi di cocaina
Controlli dei carabinieri di Vimercate anche con l’unità cinofila di Casatenovo
Un personal trainer di Mezzago è stato denunciato a piede libero dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di blister e fiale: “con farmaci, anabolizzanti e sostanze dopanti di origine estera”, che sarebbero state “introdotte illegalmente nel territorio nazionale”. La scoperta, da parte dei militari della stazione di Bellusco è avvenuta martedì 11 novembre durante un servizio straordinario di controllo in alcune strutture sportive di Busnago, con il supporto del Nucleo anti sofisticazioni di Milano e del Nucleo cinofili di Orio al Serio per la prevenzione e il contrasto di fenomeni illeciti in ambito sportivo.

Bellusco, le ispezioni con i Nas e unità cinofila: trovati anche 3,5 grammi di cocaina

Durante le ispezioni, in una palestra i militari hanno trovato i farmaci proibiti e denunciato il 44enne, “già noto alle Forze dell’Ordine”, accusato di ricettazione e utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Tutto il materiale trovato nella palestra è stato sottoposto a sequestro.

Grazie all’unità cinofila, in una borsa custodita nello spogliatoio, sono stati trovati anche “circa 3,5 grammi di cocaina”: il 44enne è stato quindi anche segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.

