Barlassina: neopatentato contro palo della luce e auto in sosta

Erano le cinque del mattino di lunedì quando un ragazzo, un diciottenne neopatentato, ha perso il controllo della Suzuki Swift che stava guidando e ha terminato la sua corsa contro un palo della luce di via 11 febbraio a Barlassina tranciandolo.

Barlassina: incidente neopatentato, indagini dei carabinieri

Il giovane è residente in paese ed è fortunatamente uscito illeso dall’impatto nel quale avrebbe anche danneggiato una serie di auto parcheggiate sulla strada. Su questo stanno indagando i carabinieri della caserma di Meda, accorsi sul posto per i rilievi ed i soccorsi.

Barlassina: incidente neopatentato, immagini di videosorveglianza

Il protagonista del sinistro è stato trasferito in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza per le verifiche mediche del caso; i militari hanno richiesto anche di effettuare gli accertamenti su alcolici e sostanze stupefacenti, perché al momento del loro arrivo il giovane si trovava in stato di visibile alterazione, forse dovuta anche all’impatto. Le indagini proseguiranno anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza per capire quali e quante auto possa aver danneggiato con la sua Swift fuori controllo, in modo da rifondere dei danni tutti i coinvolti.