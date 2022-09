Avis Meda, una domenica all’insegna dell’inclusività

“Ce l’abbiamo nel sangue“. È l’evento che Avis Meda organizza domenica 18 settembre, a partire dalle 10 e sino alle 17 nella sede di via Confalonieri e vie limitrofe. Una manifestazione all’insegna dell’inclusività, con le parole chiave: divertimento, solidarietà e volontariato.

“Un evento per tutti, in cui la disabilità diviene un valore aggiunto – ha spiegato il presidente Alberto Drogo – in cui si potrà salire a bordo di auto da corsa, riservato solo alle persone con disabilità, in un circuito sicuro realizzato ad hoc da piloti professionisti e provare il brivido della velocità in totale sicurezza, su auto da corsa e da rally. Molte auto d’epoca e mezzi di soccorso saranno in esposizione”.

Avis Meda: dimostrazioni di soccorso

Si potrà assistere a dimostrazioni di soccorso a vario titolo. I volontari di Avis Meda presenteranno e faranno provare a chi lo vorrà le manovre salvavita tra cui la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore semi-automatico, i PedTrainer insegneranno le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e principali accorgimento di primo soccorso. I soccorritori di Avis Meda saranno disponibili a mostrare i propri mezzi e illustrarne allestimenti e caratteristiche.

Avis Meda: ci sono anche i vigili del fuoco volontari di Seregno e tante associazioni

I Vigili del Fuoco volontari di Seregno mostreranno mezzi, tecniche e strumenti di soccorso in vari contesti in cui intervengono; il gruppo Protezione Civile di Meda mostrerà le proprie strumentazioni e attività e le forze dell’ordine metteranno in evidenza i loro mezzi e illustreranno le loro numerose attività. Tutti assieme gli enti di soccorso svolgeranno nell’arco della giornata una dimostrazione di soccorso interforze per illustrare le potenzialità della collaborazione fra enti nella buona riuscita di un intervento di soccorso. Alla manifestazione saranno presenti anche il gruppo Alpini di Meda, l’associazione Nazionale Carabinieri sezione di Meda, gli amici di Motore nel Tempo, l’associazione famiglie SMA, Music Center Meda, Leo Club di Cesano Maderno e Cea squadra corse in supporto alle varie attività.

Avis Meda: i volontari col “Naso Rosso”

Tra un’attività e l’altra si riderà senza sosta assieme ai volontari col “Naso Rosso”, volontari in ospedale. Hanno assicurato la loro presenza i volontari delle cooperative ed associazioni che si occupano di disabilità per illustrare le loro attività e proporre attività. Gli atleti della Ginnastica Meda proporranno esibizioni , così come Danzart Academy, i cui aderenti saranno in pista a ballare assieme alle tre band che allieteranno l’intera giornata. Non mancherà del buon cibo per tutti. Un evento aperto al pubblico e si svolgerà nelle vie limitrofe alla sede di Avis Meda che saranno chiuse per l’occasione.