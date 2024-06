È stata una bellissima giornata all’insegna del valore della donazione: Avis Limbiate celebra i 65 anni di fondazione con la partecipazione anche delle Avis comunali limitrofe e l’inaugurazione di un nuovo monumento in città.

Avis Limbiate, 65 anni e un nuovo monumento per celebrare la donazione: la giornata speciale del 16 giugno

Domenica 16 giugno è stata contraddistinta da emozioni e da un cielo baciato dal sole a illuminare una autentica giornata di festa per gli avisini limbiatesi. Al termine della partecipazione alla messa, il corteo con le autorità, a cominciare dal sindaco Antonio Romeo, ha raggiunto piazza Solari per l’inaugurazione del monumento con lo stupore anche dei limbiatesi che si sono affacciati dalle case per ascoltare il discorso e ammirare l’opera. Sorto sulla rotatoria è caratterizzato da installazioni che ricordano con dei messaggi i valori fondanti della donazione e di Avis.

Avis Limbiate, 65 anni e un nuovo monumento per celebrare la donazione: «Dal 1959 in città e così per sempre»

«Con oggi abbiamo festeggiato un grande traguardo e io spero che Avis ci sia per sempre anche in futuro, continuando questo percorso e passando il testimone – dichiara la presidente Erika Giammarinaro – dal 1959 siamo presenti a Limbiate e così per sempre».

Dalla rotonda di piazza Solari all’oratorio San Giorgio, dove si è tenuto il pranzo con quiz game e sono stati premiati i donatori con le benemerenze, riconoscimento che si dà agli avisini per le donazioni effettuate.

«C’è voluto molto tempo per organizzare questo evento, ma il tutto è andato per il meglio. Grazie soprattutto ai donatori che hanno partecipato e che vanno a donare regolarmente per far sì che il sangue non manchi mai agli ospedali. Loro sono Avis», rimarca la presidente.