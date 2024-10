Mattinata di passione venerdì 25 ottobre sull’autostrada A4 in direzione di Milano. Lunghe code si sono registrate fin dalle prime ore della mattina a causa di cantieri per lavori di ripristino dell’asfalto.

A mezzogiorno Autostrade ha comunicato ancora rallentamenti tra Cavenago e Agrate Brianza.

Autostrada A4: traffico e code verso Milano per cantieri, 7 km a metà mattina

A metà mattina, alle 10.15 circa, nel tratto compreso tra Capriate e Agrate in direzione Milano si erano registrati 7 km di coda in diminuzione in corrispondenza del cantiere.

Autostrada A4: traffico e code verso Milano per cantieri, percorsi alternativi

In alternativa, a chi viaggia verso Milano/Torino viene consigliato di prendere la A35 Bre-Be-Mi dopo il casello di Brescia ovest e percorrerla tutta fino all’interconnessione con la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, da cui è possibile seguire le indicazioni per Milano/Torino, con rientro in A4 all’altezza di Agrate.