Autoguidovie: “Patenti gratis” per guidare i bus e assunzione garantita

Mancano autisti? Autoguidovie propone “patenti gratis” avviando nuove risorse alla professione di conducente attraverso i percorsi formativi della sua Academy, e coprendo totalmente i costi che ne derivano. Secondo l’ultimo rapporto IRU, pubblicato a fine 2023, risulterebbero scoperti 105mila posti di guida. Attiva da oltre tre anni, prima adottata in Italia nel settore del trasporto pubblico, l’iniziativa di Autoguidovie prevede l’incentivazione all’acquisizione delle patenti superiori negli under 30 e affronta la necessità di promuovere l’uguaglianza di genere nell’occupazione, concentrandosi sull’aumento della presenza femminile nel mondo autisti in Italia. L’Academy rappresenta inoltre un’occasione di ricollocamento professionale per lavoratori under 45.

Autoguidovie cerca nuovi autisti: garantita l’assunzione a tempo indeterminato

A chi porterà a termine il percorso formativo Autoguidovie offre: “l’assunzione garantita con contratto di lavoro a tempo indeterminato (o di apprendistato) secondo il CCNL Autoferrotranvieri, buoni pasto da 8 euro netti per ogni giorno lavorato, pianificazione anticipata dei turni, stipendio a partire da 1.560 euro lordi, tredicesima e quattordicesima mensilità, provvigione di 1 euro per ogni titolo di viaggio venduto a bordo bus, formazione professionale e rinnovo patenti a carico aziendale”.

Per poter accedere al programma dell’Academy occorre tra le altre cose essere in possesso della patente B, essere automunito/a, disponibile a frequentare i corsi dell’autoscuola (tardo pomeriggio/sera), a lavorare su turni rotativi. I candidati avranno anche a disposizione uno speciale simulatore di guida, introdotto per la prima volta in Italia dal Gruppo Autoguidovie, per permettere ai nuovi conducenti ma anche a quelli esperti di accrescere il proprio livello di guida, sperimentando manovre e la conduzione del veicolo.

Autoguidovie: utile anche per il ricollocamento lavorativo

“L’Academy mira a restituire valore ai territori in cui opera e a sostenere le comunità locali, fornendo opportunità lavorative a giovani e donne, e di ricollocamento professionale a chi ha perso il lavoro o desidera intraprendere un nuovo percorso. In particolare, la qualificazione professionale e la proposta di un contratto a tempo indeterminato sono volti ad assicurare a chiunque un posto di lavoro certo, autonomia economica, realizzazione di sé stessi e, in senso allargato, a incentivare la crescita economica dei territori”, dichiara Maria Rosaria De Maio, People Transformation Manager Autoguidovie. Per maggiori informazioni: https://viaggiosostenibile.autoguidovie.it/lavoroconducente/