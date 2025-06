Atti osceni al Lago Nord di Paderno, denunciato un 50enne

Fermato dai carabinieri mentre compiva atti osceni su una panchina del Lago Nord, a Paderno Dugnano, davanti a ragazzi e famiglie a passeggio nel verde del parco confinante con il centro commerciale Brianza. Un cinquantenne, all’arrivo dei carabinieri della vicina Tenenza di via Toscanini, perquisito, è stato trovato in possesso di un cutter lungo 15 cm, oggetto atto ad offendere che portava in tasca senza un giustificato motivo.

Un 50enne denunciato dai carabinieri, in tasca aveva un coltellino

A dare l’allarme erano stati alcuni frequentatori dell’area verde. I militari sono intervenuti e l’hanno bloccato sul posto, a brevissima distanza da un gruppo di minori, come hanno potuto attestare gli stessi rappresentanti delle forze dell’ordine. L’uomo è stato condotto in caserma. Denunciato per atti osceni e per porto d’armi o oggetti atti ad offendere, è stato rilasciato dopo qualche ora.