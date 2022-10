Asst Brianza: nuova responsabile di direzione delle professioni sanitarie e sociali

È Anna Maria Raimondi, la nuova responsabile della direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociali (Dapss) di Asst Brianza. L’incarico direzionale le è stato conferito con una delibera, firmata lunedì 17 ottobre, dal direttore generale di Asst Brianza, Marco Trivelli.

Asst Brianza: chi è Anna Maria Raimondi

Anna Maria Raimondi ha ricoperto per molti anni incarichi di tipo gestionale e ha acquisito grande professionalità in ambito ospedaliero e territoriale, nonché specifiche competenze e capacità nella direzione, nell’ organizzazione e nel coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario e riabilitativo.

Asst Brianza: ha sviluppato progetti per valorizzare l’ostetrica di famiglia

Negli ultimi tempi si è impegnata in modo diretto nello sviluppo di nuovi percorsi, per il potenziamento della rete territoriale (previsto dalla L.R. 22/2021). In particolare, ha dato vita a progetti di valorizzazione delle nuove figure dell’ostetrica di famiglia e dell’infermiere di famiglia e di comunità.

Prima di assumere l’incarico di direttore della Dapss, Anna Maria Raimondi ha lavorato all’ospedale Niguarda e, come caposala della ginecologia e ostetricia, alla Macedonio Melloni di Milano.

Successivamente ha diretto il servizio infermieristico, tecnico riabilitativo dell’ospedale San Gerardo e del suo Polo Territoriale. In seguito è stata dirigente dell’analogo servizio a livello aziendale.

La nuova dirigente di Asst Brianza si è laureata all’università di Milano Bicocca in scienze infermieristiche ed ostetriche e diplomata alla scuola di direzione in sanità Eupolis di Regione Lombardia.

Anna Maria Raimondi, a cui sono andati il benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Asst, è autrice di diverse pubblicazioni di carattere sanitario, economico e manageriale ed è stata docente e responsabile scientifica di numerosi corsi e convegni.