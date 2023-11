Asst Brianza: numeri e attività dell’équipe di infermieri esperti di vulnologia

Oltre 300 consulenze in ambito ospedaliero e quasi 200 interventi per l’équipe di infermieri esperti di vulnologia che Asst Brianza ha attivato da circa un anno. Si tratta di professionisti che hanno effettuato un percorso universitario acquisendo una specializzazione per la cura delle lesioni cutanee croniche, che secondo recenti statistiche colpiscono circa due milioni di persone in Italia. Vulnologia è proprio la branca che si occupa delle ferite, vulnus in latino.

Asst Brianza: numeri e attività, chi sono gli otto professionisti del team

Il team di infermieri specialisti di Asst Brianza è formato da otto professionisti: Alicia Sanchez, Chiara Borgonovo, Giacomo Canti e Valeria Titone fanno riferimento all’Ospedale di Vimercate, Caterina dell’Orto all’Ospedale di Carate Brianza, Aurelia Ricci all’Ospedale di Seregno. Le due consulenti per i 5 Distretti sono Jessica Penna e Chiara Androni.

«L’obiettivo – ricorda Alicia Sanchez – è aprire prossimamente un ambulatorio vulnologico a gestione esclusivamente infermieristica».

Asst Brianza: il fenomeno delle lesioni croniche e gli interventi nelle Case di Comunità

Asst Brianza fa sapere che in ambito ospedaliero le lesioni da pressione colpiscono l’8% dei pazienti ricoverati, salendo al 15-25% nei pazienti in strutture di lunga degenza o case di riposo. Ma c’è un rischio dell’1% di sviluppare una lesione cutanea agli arti inferiori durante la vita spesso legata a problematiche vascolari (col 50-70% associato a cause venose, il 4-10% a cause arteriose e il 10-15% a cause miste) o a conseguenze di patologie come il diabete.

Le consulenze riguardano anche l’ambito territoriale: l’équipe, infatti, opera nelle Case di Comunità, e in questi contesti, nel 2023 fino a oggi, si sono contati quasi 200 interventi specialistici, che hanno interessato in gran parte anziani cronici e fragili, garantendo un percorso di cure personalizzato.