Asst Brianza ha aperto una postazione di continuità assistenziale a Macherio

Asst Brianza ha attivato una nuova postazione di continuità assistenziale (ex Guardia medica) presso la Casa di Comunità sita in via Italia 13 a Macherio, a cui fa riferimento anche il Comune di Triuggio.

Asst Brianza ha aperto una postazione, accesso e orari

L’accesso diretto dell’utenza alla postazione di continuità assistenziale è garantita nelle seguenti fasce orarie: da lunedì a venerdì dalle ore 20:30 alle ore 24:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Si informano i cittadini che, prima di presentarsi negli ambulatori di continuità assistenziale, è necessario contattare il 116117, numero gratuito e attivo in Lombardia da lunedì a venerdì dalle 19.00 alle 08.00 sabato domenica e festivi h 24 , in modo che gli operatori possano indirizzarli al servizio più idoneo