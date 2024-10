Asst Brianza fa prevenzione ai tumori con gli screening gratuiti al seno nell’Ottobre Rosa

Nell’ambito di “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, gli Ospedali di Asst Brianza ospitano gli Open Day per gli screening mammografici gratuiti rivolti alle donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni. Tramite il portale PrenotaSalute di Regione Lombardia è già possibile prenotare il proprio appuntamento presso l’Ospedale di Desio (sabato 12 ottobre), di Vimercate (lunedì 14 ottobre), di Carate (sabato 26 ottobre) o di Seregno (lunedì 28 ottobre). La mammografia è offerta ogni anno alle donne dai 45 ai 49 anni e ogni due anni alle donne dai 50 ai 74 anni.

Asst Brianza fa prevenzione ai tumori anche parlando di alimentazione

Ruota attorno al tema della prevenzione anche la serata ad accesso libero dal titolo “Nutrizione e prevenzione in oncologia”, organizzata da Asst Brianza – Distretto di Monza per il 18 ottobre 2024 alle ore 20.30 nella sede della Casa di Comunità di Monza in via Solferino 16.Saranno presenti il dottore Salvatore Artale (direttore SC Oncologia Medica di Asst Brianza), relatore dell’incontro, la dottoressa Maria Giuseppina Marconi (direttire del Distretto di Monza) e la dottoressa Annalisa Colombo (infermiera di Famiglia e Comunità).

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Monza, vuole essere un concreto apporto di buone prassi preventive in ambito oncologico, con focus sul tumore mammario, e l’occasione per approfondire diverse tematiche tra cui le false credenze in fatto di alimentazione e malattia oncologica, il microbiota e il sistema immunitario e come contrastare con l’alimentazione gli effetti collaterali delle terapie.