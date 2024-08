Asst Brianza apre un servizio di continuità assistenziale per i bambini a Vimercate

Asst Brianza pensa ai bambini e ragazzi da 0 a 14 anni con un servizio di continuità assistenziale nella Casa di Comunità di Vimercate.

Asst Brianza apre un servizio di continuità assistenziale soprattutto il sabato mattina

“A partire dal 24 agosto 2024 viene attivato un nuovo servizio di Continuità Assistenziale Pediatrica, quale sviluppo innovativo delle Cure Primarie in Asst Brianza per le famiglie (fascia d’età degli assistiti interessati 0-14 anni) – ha fatto sapere l’azienda socioanitaria – .In particolare, viene istituita una Centrale Pediatrica a valle del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117 presso la Casa di Comunità di Vimercate nella giornata di sabato, attiva dalle ore 09:00 alle ore 14:00. La Centrale Pediatrica deve gestire telefonicamente, anche per li tramite della televisita, i pazienti in età 0-14 anni che il NEA 116117 orienta sulla medesima”. Solo poche settimane fa esattamente il 5 agosto l’ex guardia medica di Concorezzo era stata trasferita nello stesso immobile di via Btambilla nelle vicinanze dell’ospedale di Vimercate.