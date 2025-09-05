Nella Fattoria nel verde di Triuggio, domenica 7 settembre, va in tavola il primo Festival della pizza di Brianza: quattro nomi celebri del territorio accendono i forni a legna per regalare gusto e celebrare l’iconico prodotto gastronomico. Lipen, La Grotta Azzurra, Rise live bistrot e Bolle sono i 4 protagonisti di “Pizza in Fattoria”.

Arriva il primo festival della pizza di Brianza: domenica a Triuggio, quattro le pizzerie coinvolte

Dalle 10 alla Fattoria nel verde di Triuggio, azienda agricola in via Cagnola 79, a Tregasio, ci sarà la possibilità di gustare pizza e prendere parte a iniziative e laboratori in un contesto ideale per promuovere il territorio brianzolo e i suoi protagonisti eccellenti.

Triuggio Corrado Scaglione Enosteria Lipen

“Il progetto è nato all’inizio dell’anno da un’idea di Loredana Fumagalli, esperta di promozione territoriale, condivisa e sostenuta da me e Cristian Marasco, titolare de La Grotta Azzurra di Merate – fa sapere Corrado Scaglione, titolare dellEnosteria Lipen, fra quelli che in Brianza ha intrapreso un percorso di innovazione nel mondo pizza. Nel percorso sono stati coinvolti altri due locali, con la stessa notorietà qualificata e sottolineata dalla Guida “Pizzerie d’Italia” Gambero Rosso, Rise Live Bistrot di Vimercate e Bolle di Seregno e Monza”.

Arriva il primo festival della pizza di Brianza: domenica a Triuggio, il programma e l’ospite specale

Quattro locali, quattro stili differenti per rappresentare la pizza: nel menu della giornata, otto proposte tra cui scegliere per il pranzo o la cena, offerte nel formato a spicchio per permettere di scoprire lo stile di ogni locale. Alle 16.30, spazio a “La pizza: tradizione, evoluzione o rivoluzione?”. Condurrà il giornalista Giovanni Caldara che intervisterà gli interpreti dell’evento. Ospite speciale Giulia Zanni, pizzaiola di nuova generazione con una visione olistica delle sue preparazioni con farciture vegetali. In mattinata e nel pomeriggio non mancheranno visite alla fattoria e manipolazione della pasta di pane. Per concludere, dopo cena, musica con la banda di Besana e animazione country.