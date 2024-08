Arcore: un 23enne perde la vita in un incidente nella Bergamasca

Un tragico incidente a Treviglio in provincia di Bergamo si porta via un 23enne di Arcore. Nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto una manciata di minuti prima dell’una l’auto su cui viaggiava la vittima, Rida Essajdani residente in Brianza, è uscita di strada mentre percorreva via Bergamo: il veicolo si è ribaltato per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Arcore: un 23enne perde la vita e l’intervento vano dei soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi, che purtroppo sono risultati vani perché il giovane automobilista sarebbe morto sul colpo. Sul luogo del sinistro si erano portati velocemente un’ambulanza, un’auto medica, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Purtroppo i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente finito fuori strada con la sua auto.