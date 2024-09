Arcore: la Fanfara dei Carabinieri emoziona Villa Borromeo

Emozionante concerto della Fanfara dei Carabinieri del Terzo Reggimento della Lombardia nel parco di Villa Borromeo di Arcore. Un sabato pomeriggio 28 settembre di musica, dove a fare gli onori di casa ci ha pensato il sindaco Maurizio Bono che ha voluto <<ringraziare l’Arma dei carabinieri che ci aiutano sempre nella vita del quotidiano>> e i numerosi ospiti che hanno trovato posto davanti al palco allestito all’ingresso del parco.

Arcore: la Fanfara dei Carabinieri e la sua antica storia

<<L’evoluzione della Fanfara dei Carabinieri ha radici che risalgono al 1820, un periodo che segue di qualche anno la creazione del Corpo dei Carabinieri Reali nel 1814. In quel contesto storico, furono arruolati i primi militari trombettieri, noti come “Trombetti”. Da questo nucleo primordiale emerse gradualmente nel corso degli anni la Fanfara del 3° Battaglione Carabinieri “Lombardia”, che nel 2014 assunse l’odierna denominazione – ha spiegato come presentatore dello spettacolo Marcello Renzella consigliere comunale e membro dell’Associazione Carabinieri in Congedo -. Pur conservando il termine “Fanfara” per rispettare la tradizione militare, la formazione attuale abbraccia una configurazione più ampia, quella di un’orchestra di fiati, comprendendo anche legni e percussioni>>.