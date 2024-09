Arcore: investita in via Battisti, arrivano i soccorsi

Investito un pedone ad Arcore e arrivano i soccorsi in codice giallo. Lunedì 2 settembre mattina verso le 8.20 una 73enne che attraversava la strada è stato urtato da un veicolo ed è stato sbalzato a terra in via Battisti la direttrice che collega Arcore a Vimercate.

Arcore: investita in via Battisti, sul posto anche la polizia locale

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’auto medica e la polizia locale per i rilevamenti di rito. La donna che ha riportato un trauma cranico e a una gamba è stata trasportata all’ospedale San Raffaele di Milano.