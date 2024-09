Arcore: investe una 18enne in motorino e scappa, rintracciato con le telecamere

Rintracciato grazie ad una complessa operazione di polizia il pirata della strada che la scorsa settimana aveva travolto nella frazione arcorese di Cascina del Bruno una diciottenne alla guida del suo motorino. L’automobilista, che dopo l’incidente, avvenuto in via Belvedere lo scorso martedì 27 agosto, si era dato alla fuga senza prestare soccorso all’arcorese, è stato fermato a poche ore dall’accaduto grazie alla preziosa testimonianza della vittima e alle telecamere di sicurezza della zona.

Arcore: investe una 18enne in motorino e l’indizio della targa di prova

Portata subito in pronto soccorso grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine e ai sanitari di AREU, la diciottenne non ha riportato gravi danni, ma il suo aiuto è stato fondamentale per il tempestivo fermo del pirata, un 35enne di origini marocchine residente nel pavese.

La giovane infatti ha contribuito alle indagini degli inquirenti fornendo le informazioni che ricordava del veicolo, tra cui l’indizio fondamentale: una targa di prova montata sull’automobile. Grazie a questo dettaglio, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il veicolo dalle immagini delle telecamere di sicurezza e a fermare l’uomo con l’accusa di omissione di soccorso.