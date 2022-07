Arcore, “Il Gigante” non demorde sul nuovo mega sito ai confini con Villasanta

“Il Gigante” non demorde… Il suo centro di produzione da realizzare ad Arcore, sulla vasta area di sua proprietà, ai confini con il comune di Villasanta, ci tiene a farlo. Per diversi motivi: chiudere i centri di stoccaggio che ha nei comuni di Basiano, Carpiano e Calcinate (dove vi sono i magazzini del secco, ma anche del fresco), lasciare l’area dell’attuale sede di Bresso dove occupa un’area in parte di proprietà, ma in parte in affitto e, soprattutto, accentrare tutta la produzione del fresco del brand “Gigante” (di proprietà della società Rialto Spa) da tutti i suoi punti vendita, che servirà così tutto il Nord Italia, produzione che comprende panificio, prodotti gastronomici, pasticceria e pastificio.

Il nuovo sito produttivo de “Il Gigante” ad Arcore, 55mila metri quadrati su due piani

E il tutto per la società diretta da Cesare Panizza, vorrebbe dire mettere in utile una considerevole somma.

Il grosso manufatto secondo il progetto presentato, si svilupperà su una superficie di 55mila metri quadri, sue due piani, per un’altezza di 40 metri, di cui otto interrati. Un vero e proprio colosso industriale che, inutile negarlo, metterà a dura prova il traffico veicolare pesante che si svilupperà in tutta l’area circostante.

Il nuovo sito produttivo de “Il Gigante” ad Arcore, qualche apertura

Al di là delle conseguenze, però, pare esserci qualche apertura, anche dal Comune di Villasanta che oggi si mostra possibilista, subordinando però il proprio parere ad adeguati provvedimenti per salvaguardare il flusso degli automezzi veicolare, in tutta la zona confinante tra Arcore e Villasanta. “Abbiamo iniziato il procedimento per poter arrivare alla definizione di questo progetto – esordisce il sindaco di Arcore, Maurizio Bono -. Allo scopo è stata indetta una conferenza di servizi dove vengono allertati tutti i soggetti interessati che devono in qualche modo interloquire tra loro, tra cui la Provincia che deve dare il parere più importante, sia sul piano del territorio provinciale che sulla viabilità, il Comune di Villasanta e, ancora, ho organizzato un incontro anche con il Comitato di Cascina del Bruno che darà un suo parere sotto l’aspetto paesaggistico, un incontro molto utile perché ho potuto così avere un quadro di insieme”.

Lo stesso primo cittadino ha anche aggiunto che “adesso stiamo aspettando i pareri per poi chiamare il privato e vedere se anch’egli deve proporre eventuali correzioni. E tutto questo lo stiamo facendo per guadagnare tempo”.