Arcore: i nuovi medici di base promettono massimo impegno per curare i pazienti

I nuovi medici di base di Arcore, che stanno sostituendo temporaneamente i dottori andati in pensione promettono massimo impegno per cercare di rispondere alle necessità dei diversi pazienti in questa fase transitoria.

Arcore: i nuovi medici e la sede a Cascina del Bruno

Dopo che i camici bianchi più noti del paese come Mario Acquati, Stefano Campari e Alberto Penati si sono trasferiti o hanno appeso le stetoscopio al chiodo, Ats insieme all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Bono si è subito mossa e ha aperto un ambulatorio in via Galilei a Cascina del Bruno per cercare di tamponare il problema.

Arcore: i nuovi medici e la loro promessa

Ad oggi i medici di medicina generale arrivati ad Arcore sono Paolo Biangiordo, Roberta Garberi, Inesse Kepya, Alice Marchegiani e Sara Segalini. “Attualmente gli orari di reperibilità telefonica e dell’ambulatorio cambiano di settimana in settimana e affissi all’ingresso degli studi – hanno scritto i cinque medici in un cartello appeso fuori dalla sede di via Galilei- . Ci rendiamo conto che la situazione sia sgradevole e che possa provare un forte disagio. Ce la metteremo tutta per dare maggiore stabilità nelle prossime settimane e offrire giorno dopo giorno un servizio migliore”.

Arcore: i nuovi medici e le modalità d’accesso

L’accesso all’ambulatorio è su prenotazione da parte degli assistiti interessati chiamando il numero 338.4713942, inoltre è possibile trasmettere richieste (anche di prescrizione farmaci) all’indirizzo e-mail: amt.arcore@ats-brianza.it.