Arcore, i No Vax attaccano il Pd sui social dopo le scritte alla Cgil

Atti vandalici ai danni dei sindacati Cgil di Arcore, dopo il danno la beffa: gli insulti del movimento anarchico No Vax “V_V” non si sono limitati agli avvenimenti dello scorso sabato notte, ma sono continuati sui social, tanto da spingere il Partito Democratico a prendere provvedimenti legali. È noto come, dopo gli accadimenti a discapito dell’organizzazione sindacale arcorese, che hanno avuto luogo nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023, tutte le fazioni politiche presenti sul territorio si siano strette attorno alla Cgil nel denunciare il grave episodio. Nella notte di sabato, malintenzionati che restano ancora ignoti alle forze dell’ordine, hanno preso di mira le vetrine dell’ufficio Cgil, in Largo Arienti ad Arcore, imbrattandole di vernice rossa, con la scritta “Sindacati nazisti” e la firma del movimento No Vax “V_V”.

Arcore, i No Vax attaccano il Pd e il post su Facebook

Il Partito Democratico di Arcore, si è subito esposto nel dimostrare attraverso i propri canali social media, la propria solidarietà alla Cgil, postando sulla bacheca di Facebook una foto della vetrina imbrattata dai No Vax, con la didascalia: “Atti come questi non sono accettabili in una società civile e in una città come Arcore. Piena solidarietà alla CGIL, fondamentale presidio di democrazia e diritti.” Il post in questione è stato tuttavia sommerso da fiumi di commenti diffamatori provenienti da profili di utenti appartenenti al movimento V_V, che sembrano rivendicare la paternità del gesto e indicarne le motivazioni.

“Siete spudorati a parlare a noi V_V di vandalismo, per quello che è definibile al massimo come un semplice imbrattamento – si legge in uno di questi commenti, che continua accusando i sindacati di essere i veri vandali nascondendo la verità sul Covid e sui sieri e stuprando la costituzione – Siete veri nazisti ipocriti”.

“Imporre l’obbligo vaccinale o farne richiesta come hanno fatto i sindacati – riporta un altro commento – appoggiando il ricatto del lavoro, è contrario a tutti i trattati sui diritti umani e alla costituzione, ed è un atto nazista criminale ed inaccettabile”. I commenti denigratori di questo tipo, ricevuti dal Partito Democratico, a corredo del post di solidarietà alla Cgil, sono stati più di 300, tra scritti, video e immagini quasi propagandistiche del movimento No Vax. Questo ha spinto gli esponenti del PD arcorese a rivolgersi alle forze dell’ordine per sporgere denuncia. “Stiamo prendendo provvedimenti consultandoci con le forze dell’ordine per fare i passi giusti” ha spiegato Luca Villa, membro del direttivo del partito.