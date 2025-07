Arcore: gira in Ferrari Purosangue, ma senza assicurazione

I soldi per pagarsi quel bolide li aveva avuti, per l’assicurazione, a quanto pare, no. La sorpresa è stata riservata agli agenti del comando di polizia locale di Arcore, che nel corso della settimana hanno fermato nel corso di normali controlli stradali un automobilista a bordo di una Ferrari Purosangue, un modello della casa di Maranello lanciato a settembre del 2022.

L’auto, grigio metallizzata, ha un prezzo che parte da 390mila euro, stando alla stampa specializzata, per poi aumentare a colpi di decine di migliaia di euro in base alle personalizzazioni: per avere un esemplare, occorre aspettare in media un anno e mezzo. Alla sua presentazione, scrivono sempre i giornali di settore, il modello aveva sorpreso perché rappresentava un’auto inedita, un crossover verso i suv, per il Cavallino rampante.

Altrettanto sorprendente la scoperta degli agenti di polizia locale, durante un controllo sulla strada fra la stazione e il cimitero, che quando hanno chiesto i documenti al guidatore hanno scoperto che c’era tutto, tranne l’assicurazione obbligatoria per legge. Per la Ferrari Purosangue è così scattato il sequestro amministrativo.