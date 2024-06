Arcore: furto notturno in farmacia, il bottino è il fondo cassa

Sono stati svegliati di soprassalto, alle due del mattino, fra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, i residenti delle abitazioni che si affacciano in via Manzoni, angolo via Roma ad Arcore. Un frastuono di vetri rotti che nel pieno della notte è riecheggiato in tutta la zona. E stata una spaccata messa a segno da due sconosciuti che a quell’ora, approfittando del buio e dell’ora tarda, si sono scagliati contro la porta di ingresso della Farmacia Centrale di via Manzoni 2, mandandola letteralmente in mille pezzi.

Arcore: furto notturno in farmacia, due ladri in azione

Una volta dentro di due malviventi si sono subito precipitati sulla cassa posta sul bancone e forzandone il cassetto si sono impadroniti del fondo cassa lasciato la sera prima: un bottino evidentemente scarso. Scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arcore che hanno immediatamente preso visione dei filmati registrati dalle videocamere installate nei locali. Le indagini proseguono nel tentativo di identificare la coppia di ladri da parte del comando arcorese dell’Arma.