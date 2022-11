Arcore: due donne rischiano di morire per una fuga di gas

Hanno rischiato di morire intossicate dal monossido di carbonio. È accaduto martedì 8 novembre nella tarda serata, ad Arcore, in un monolocale di via Casati. La tragedia è stata sventata grazie al fatto che la donna, in casa con la figlia, di origine albanese, si è svegliata evidentemente in preda ai sintomi più comuni dell’avvelenamento da monossido di carbonio, mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, dolori al petto e stato confusionale. La donna si è subito resa conto della gravità della situazione e, accorsa a svegliare la figlia, per fortuna non ancora incosciente, hanno immediatamente chiamato il 118.

Arcore: due donne rischiano di morire e i vigili del fuoco

La zona di via Casati ad Arcore

Subito sono arrivati i vigili del fuoco di Vimercate, un’ambulanza e un’automedica di Villasanta e una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Inevitabili i problemi alla viabilità creati dai curiosi che a quell’ora transitavano sulla centrale via cittadina. Soccorse le due donne i vigili del fuoco hanno quindi effettuato un sopralluogo all’impianto del gas del monolocale e, come sospettavano, hanno potuto verificare che l’impianto, già palesemente vetusto, era anche privo di qualsiasi documento di manutenzione, di revisione o di collaudo. In pratica l’impianto era totalmente fuori norma. Da qui la decisione di chiamare gli operatori dell’azienda del gas che ha provveduto sigillare il contatore. Una tragedia evitata quindi per un puro caso poiché, come purtroppo la cronaca ci propone quotidianamente, persone addormentate o in stato di ubriachezza possono morire senza accorgersene prima di accusare sintomi. Il monossido di carbonio è un killer inodore, insapore e incolore che ogni anno, proprio per l’inosservanza alle norme di manutenzione o per disattenzione, ogni anno miete decine di vittime. Adesso, prima che le due donne possano riavere la possibilità di utilizzare il gas metano, dovranno provvedere, loro, o il proprietario del monolocale, a rivedere l’intero impianto ottenendone quindi il dovuto collaudo.