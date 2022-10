Arcore Classica porta musicisti internazionali al cinema Nuovo

In arrivo “Arcore Classica”, la rassegna musicale, fortemente voluta dall’assessore alla cultura Evy De Marco e dall’intera amministrazione, che vedrà esibirsi in concerto al Cineteatro Nuovo artisti di fama internazionale. La presentazione della stagione avverrà presso la Sala del Giardino d’Inverno di Villa Borromeo d’Adda, venerdì 4 novembre alle ore 15, mentre la sua inaugurazione è prevista per la sera di venerdì 18, con la conferenza-concerto “Das Klavier – I Pianoforti dei Grandi Compositori”. Il protagonista della serata sarà il pianista Carlo Balzaretti, figura di rilievo nel panorama musicale contemporaneo, nonché attuale direttore del Conservatorio di Gallarate, che si farà esecutore di brani su uno strumento all’avanguardia per l’interpretazione filologica.

Arcore Classica porta musicisti e l’auspicio di De Marco

Numerosi saranno gli eventi che si susseguiranno fino a marzo 2023, in una rassegna che, come afferma l’assessore De Marco, musicologa e docente al conservatorio G. Verdi di Milano, «inizia a concretizzare parte di un grande progetto culturale che ho chiamato “Arcore Città della Musica”». La speranza dell’assessore è quella che Arcore possa diventare un luogo di grande produzione musicale per il pubblico di cittadini, e delle città limitrofe.