Arcore: bambina cade dalla giostra, paura alla festa in piazza

Paura ad Arcore nel lunedì di festa in occasione del santo patrono: una bambina di 9 anni è caduta dalla giostra allestita in piazza Pertini ed è stata portata in ospedale in codice giallo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 16 settembre, quando la bimba, che era accompagnata dalla nonna, è caduta dal seggiolino del “calcinculo” in movimento.

Arcore: bambina cade dalla giostra, indagini in corso della polizia locale e ricerca di testimoni

Le dinamiche dell’accaduto, dato lo spavento della bambina e la sua giovane età, sembrerebbero ancora essere sotto indagine da parte della Polizia locale di Arcore, subito intervenuta sul posto.

Si cercano, inoltre, testimoni oculari per chiarire con esattezza quanto avvenuto. Trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, ha riportato tanto spavento e qualche sbucciatura, permettendo alla famiglia di tirare, parzialmente, un sospiro di sollievo.