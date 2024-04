Arcore: 26enne si ribalta in auto e finisce in ospedale

Un’auto si ribalta in via Matteucci ad Arcore e una ragazza finisce in codice verde all’ospedale di Vimercate. Venerdì sera 5 aprile dopo le 19.30 a seguito di uno scontro tra vetture, uno dei due mezzi coinvolti è finito nel fosso e immediatamente sono scattati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza in codice giallo e una squadra del comando dei vigili del fuoco di Monza con autopompa da Vimercate.

Arcore: 26enne si ribalta e i soccorsi sul posto

Fortunatamente le condizioni della giovane si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stata accompagnata al pronto soccorso vimercatese come detto in codice verde. I soccorsi intervenuti hanno anche provveduto a ripristinare la circolazione dei veicoli.