Apre anche a Vimercate “Una stanza tutta per sé” nella caserma dei carabinieri

Ha aperto “Una stanza tutta per sé” al Comando Compagnia dei Carabinieri di Vimercate. Un locale un po’ diverso dai classici uffici di una caserma con colori più tenui, un layout e un ambiente più soft per aiutare le donne spesso vittime di violenze, maltrattamenti e soprusi ad approcciarsi alla denuncia del fatto accaduto. Mercoledì 17 maggio si è tenuto il taglio ufficiale del nastro in via Damiano Chiesa alla presenza delle più alte cariche militari e civili insieme all’associazione Soroptimist International d’Italia – Club Monza che ha curato con particolare attenzione l’arredo della stanza.

“Riteniamo sia utile avere uno spazio simile – ha affermato la presidente del sodalizio di Monza Sara Polito – proprio per facilitare questo processo di denuncia alle vittime di violenza che sappiamo essere talvolta complicato e traumatico. Abbiamo anche volutamente messo anche dei giochi per i bambini se eventualmente fossero portati dalle madri in comando”. Questa in realtà è la 224esima “Stanza tutta per sé” aperta in Italia come ha sottolineato la presidente nazionale di Soroptmist International Giovanna Guercio. “Abbiamo fatto certamente dei passi in avanti – ha aggiunto il colonnello Gianfilippo Simoniello della Provincia di Monza e Brianza -. Recentemente abbiamo aperto altri due locali a Monza e a Cesano, ora puntiamo alla caserma di Seregno”. D’altronde anche il procuratore di Monza Claudio Gittardi ha evidenziato come “la violenza su soggetti vulnerabili è assolutamente una piaga sociale che bisogna combattere anche con queste iniziative”. Durante la cerimonia sono intervenuti anche il sindaco di Vimercate Francesco Cereda che ha dato la massima disponibilità “a diffondere questa iniziativa anche attraverso i diversi canali di comunicazione del municipio” e il consigliere provinciale Marina Romanò.

Molti tra gli altri gli ospiti tra cui il maggiore di Vimercate Mario Amengoni, il maresciallo maggiore Davide De Tommaso, il presidente del tribunale di Monza Maria Gabriella Mariconda e la procuratrice aggiunta Manuela Massenz. Presente per la benedizione del locale il parroco don Mirko Bellora e fra Cesare Bedognè capo servizio assistenza spirituale Legione Lombardia. Oltre agli amministratori dei Comuni di Agrate, Bellusco e Sulbiate, i dirigenti scolastici dell’Omnicomprensivo e una delegazione dell’Asst Brianza capitanata dal direttore generale Marco Trivelli, oltre a tante associazioni del territorio.