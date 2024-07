Anno santo, due chiese brianzole per il pellegrinaggio e per il gesto speciale di carità

Ci saranno anche due chiese della provincia di Monza tra le quindici scelte dalla diocesi di Milano come meta di pellegrinaggio durante l’anno santo che si aprirà il 29 dicembre 2024. Si tratta del santuario di Santa Maria delle grazie a Monza e del santuario di San Pietro da Verona a Seveso. Entrambi gli edifici di culto si trovano nel territorio della zona pastorale quinta di Monza.

Anno santo, due chiese brianzole tra le 15 scelte come meta di pellegrinaggio: i cinque gesti per invocare il perdono giubilare

L’elenco delle quindici chiese è stato ufficializzato con un decreto arcivescovile firmato da monsignor Mario Delpini che le ha istituite chiese giubilari per tutta la durata dell’anno santo all’interno del territorio della diocesi di Milano. I pellegrini, singolarmente o in gruppi, secondo le indicazioni della diocesi ambrosiana una volta arrivati nelle chiese giubilari sono invitati a compiere cinque gesti per invocare il perdono giubilare: il segno della croce con l’acqua santa in ricordo del battesimo, l’adorazione eucaristica, l’ascolto della Parola, la preghiera davanti al crocifisso e la scelta di un gesto di carità. Ed è la Cei (Conferenza episcopale italiana) che su quest’ultimo punto propone il sostegno ai progetti di microcredito sociale sostenuti dalla Caritas e dalle fondazioni antiusura.

Anno santo, due chiese brianzole tra le 15 scelte come meta di pellegrinaggio, l’1 gennaio 2025 apre ufficialmente il giubileo

Il giubileo si aprirà ufficialmente l’1 gennaio 2025, nel giorno della solennità di Maria madre di Dio. In quella data papa Francesco aprirà la porta santa della basilica di Santa Maria maggiore a Roma, mentre il 5 gennaio sarà aperta la porta santa anche nella basilica di San Paolo fuori le mura. L’anno santo si chiuderà il 28 dicembre 2025.

Il giubileo del 2025 sarà il secondo indetto da papa Francesco, dopo l’anno santo straordinario del 2015. La cadenza naturale del giubileo è fissata ogni venticinque anni (eccetto la proclamazione degli anni santi straordinari). Durante tutto l’anno giubilare i fedeli potranno ottenere l’indulgenza plenaria per se stessi e per i defunti, secondo le indicazioni della Chiesa.