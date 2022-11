Anche le unità cinofile di Triuggio alla ricerca di un 53enne scomparso

Anche le unità cinofile del “The rescue dog” di Triuggio sono impegnate in queste ore a Perledo (Lecco) nelle ricerche di un 53enne residente nel comune lecchese scomparso da sabato 12 novembre in mattinata. Le ricerche sono in corso in tutto l’alto lago di Lecco.

Le unità cinofile di Triuggio impegnate a Perledo

Il 53enne, abituato a fare lunghe camminate in solitaria tra l’Alto Lario e la Valassina, si sarebbe allontanato a piedi da casa senza lasciare alcuna indicazione sulla sua destinazione. Il suo telefono risulterebbe spento e non rintracciabile. Grande apprensione per i fratelli che hanno sporto denuncia di scomparsa e lo hanno cercato incessantemente insieme agli altri familiari e amici.

Le ricerche nell’Alto Lario

Le unità cinofile di Triuggio con i vigili del fuoco nelle ricerche

Dalla prefettura di Lecco è stata attivato il piano di emergenza per le ricerche persone scomparse che vede impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale che coordinano le operazioni mentre gli uomini del Nucleo saf per gli interventi speleo alpini fluviali e i tecnici del Soccorso alpino stanno battendo a tappeto i sentieri della zona.