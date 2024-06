All’autodromo di Monza due giorni di corso di estricazione per personale di Croce Rossa Italiana

Si chiama estricazione e significa estrarre qualcuno, in questo caso dall’abitacolo di una vettura da competizione. Aci Sport comunica che sabato 22 e domenica 23 giugno all’Autodromo Nazionale Monza si terrà un corso apposito per personale sanitario di Croce Rossa Italiana con l’assistenza dei medici di Areu.

Corso di estricazione da monoposto e auto GT all’autodromo nazionale di Monza

Un aggiornamento che ha l’obiettivo: “di tenere costantemente aggiornato il personale che opera

nelle competizioni motoristiche in un settore in costante evoluzione”. A tenere il corso sarà Saul Collini, responsabile medico della Specialist Motorsport Academy (scuola di formazione voluta da ACI, diretta da Raffaele Giammaria per conto di ACI Sport) con la collaborazione di Francesco Maria Petrucci e di Massimiliano Stefari per il personale paramedico.

Corso di estricazione all’autodromo di Monza, venti partecipanti per giornata

I partecipanti – una ventina ogni giornata – si ritroveranno ai box dell’Autodromo Nazionale Monza per allenarsi nelle varie tipologie di manovra di estricazione – rapida, semi rapida e standard – usando un abitacolo di monoposto e uno di GT. Il corso pratico, che durerà dalle 9 alle 16, è stato preceduto mercoledì 19 giugno da un corso di tre ore di teoria on line.