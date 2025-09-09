Allarme truffe ad Arcore. Il Comune ha alzato l’attenzione dopo la segnalazione di tentativi ai danni soprattutto di persone anziane che avrebbero ricevuto telefonate di finti funzionari del Comune o del servizio cimiteriale.

Allarme truffe ad Arcore: finti incaricati del servizio cimiteriale

“Alcuni malintenzionati si spacciano telefonicamente per funzionari del Comune o del servizio cimiteriale – fa sapere il Comune – sostenendo che la concessione del loculo di un familiare defunto sia scaduta e debba essere rinnovata con urgenza. I truffatori cercano poi di fissare un appuntamento per il ritiro di denaro a domicilio“.

Allarme truffe ad Arcore: le precauzioni, attenzione ai più anziani

Ma è una truffa. L’ente non si avvale di personale inviato nelle abitazioni e soprattutto non richiede pagamenti in contanti. Il consiglio ai cittadini quindi è quello di allertare e informare parenti o vicini anziani, non aprire la porta a sconosciuti, “anche se dicono di essere incaricati comunali”, non fornire dati personali o bancari per telefono, contattare per qualsiasi dubbio la polizia locale (039 615371).

E avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine chiamando il 112 in caso di contatti sospetti.