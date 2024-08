Allarme Anapic: “Recrudescenza di occupazioni case in estate”

Desio, Usmate Velate, Agrate Brianza. Questi i Comuni più bersagliati dal fenomeno delle occupazioni di appartamenti in periodo estivo, soprattutto per abitazioni di anziani e nei contesti popolari: lo denuncia l’Anapic, l’associazione degli amministratori di condominio, chiedendo una massiva presenza delle istituzioni e l’impegno degli amministratori di condominio a formare tutti i custodi.

Allarme Anapic: occupazione case in estate, fenomeno anche in Brianza

Le famiglie o i singoli che le abitano da una vita vanno in vacanza, o si assentano anche per pochi giorni e malintenzionati che magari hanno studiato situazioni di particolare isolamento ma anche disagio dovuto all’età, ne approfittano per occupare la casa cambiando la serratura. Al ritorno, avviene la triste scoperta, con le ben note conseguenze anche psicologiche per le vittime.

In questa estate 2024 Anapic, l’associazione degli amministratori di condominio, segnala una recrudescenza del fenomeno che, unito ai furti in appartamento, negli ultimi due anni fa segnare aumenti anche del 25% in Brianza in particolare. Dove c’è la presenza di villette anche di famiglie benestanti, a volte isolate, in zone nelle quali ad agosto si allenta un po’ la sorveglianza con meno passaggi delle forze dell’ordine e una minore presenza di gente in paese o nelle piccole città.

Allarme Anapic: la presidente Lucia Rizzi