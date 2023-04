Shooting sposa a San Fermo. Il noto Santuario di Albiate ha fatto da sfondo e cornice a uno speciale servizio fotografico andato in scena sul sagrato dello storico monumento, uno dei gioielli architettonici del piccolo paese brianzolo. Protagonista è stata una bellissima modella in abito da sposa, bianco e voluminoso, che non è certo passata inosservata, tanto più che il Santuario si affaccia su una delle strade più trafficate di Albiate.

Albiate stregata dal servizio fotografico con la sposa: shooting a San Fermo

Il servizio fotografico è andato in scena al tramonto di sabato 22 aprile e il set è stato apprezzato dai numerosi cittadini di passaggio, alcuni dei quali si sono soffermati nelle vicinanze per immortalare la modella e collezionare un’immagine particolare da postare sui social. La modella è stata fotografata sul sagrato del Santuario di San Fermo, una delle chiese più antiche della Brianza, luogo che accoglie anche una tela dell’Ecce Homo proveniente dall’Albania che fu portata ad Albiate da alcuni militari dopo la seconda guerra mondiale.

Albiate stregata dal servizio fotografico con la sposa: anche uno spot per il paese

Gli scatti fotografici realizzati (anche tra le statue in bronzo di San Fermo, San Rustico e San Procolo, create dallo scultore Giorgio Galletti) hanno consentito di evidenziare la bellezza del monumento storico che ha fatto da sfondo allo shooting. Il Santuario ancora una volta rappresenta luogo privilegiato scelto da vari professionisti per allestire occasioni particolari, come appunto servizi fotografici, o ricreare ambientazioni degne di essere ricordate. Uno spot per il paese di Albiate che fa conoscere a tutti anche così uno dei suoi angoli più suggestivi e di indubbio fascino. Ideale anche per dirsi sì.