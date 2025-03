Ladri senza scrupoli martedì sera hanno rubato un telefono cellulare da un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano impegnata in un servizio di soccorso. È successo ad Albiate, in una zona centrale, tra le 21 e le 22. I soccorritori se ne sono accorti al ritorno sul mezzo e hanno subito dato l’allarme, segnalando il furto ai carabinieri e alla polizia locale. Poi l’appello a chi l’ha preso perché lo restituisca, anche in forma anonima, o lo faccia ritrovare.

Albiate: smartphone di servizio rubato dall’ambulanza, può essere usato solo per le comunicazioni con la centrale

Dopo l’amarezza, resta la necessità di ritrovare uno strumento che non può servire per un normale utilizzo: serve infatti per le comunicazioni con la centrale del 118 ed è dotato solo dell’app che riceve i servizi, altro non può essere installato. È anche geolocalizzato, quindi nel momento in cui i ladri dovessero accenderlo arriverebbe una notifica alla Croce Bianca.

Si tratta di uno smartphone marca Samsung, riconoscibile dalla cover rossa con la scritta “BiaGiu”.

“Siamo stati vittime di un atto vile e irresponsabile – commentano dalla Croce Bianca di Giussano – Ignoti hanno rubato il cellulare di servizio dal mezzo di emergenza impegnato in un soccorso! L’appello è di restituirci o far ritrovare il telefono, in quanto è inutilizzabile se non per i servizi di emergenza! Qualora troviate il cellulare (cover rossa con scritta “BIAGIU”) siete pregati di contattarci allo 0362 850269 o di avvisare le Forze dell’ordine! Rubare da un mezzo di soccorso significa bloccare un servizio essenziale, a discapito dell’intera comunità!“