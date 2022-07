Albiate: rimosso ramo pericolante sull’area giochi di Villa Campello

Grosso ramo pericolante sopra i giochi di Villa Campello: intervento dei vigili del fuoco ad Albiate. È accaduto nella mattinata di giovedì 7 luglio e i pompieri hanno operato senza particolari problemi mettendo in sicurezza la zona frequentata da famiglie con bambini, resa inaccessibile per precauzione sino al termine dell’intervento.

Albiate Villa Campello

Albiate: al lavoro i vigili del fuoco di Carate Brianza

I vigili del fuoco di Carate Brianza sono giunti nel parco comunale di Villa Campello a seguito di segnalazione degli uffici comunali preposti dopo che gli stessi avevano verificato il serio rischio di caduta di un ramo da una delle alberature che sovrastano l’area giochi attrezzata del parco. Il ramo, di grossa taglia, era infatti in fase di distaccamento e pericolosamente in bilico in un’area riservata ai bambini.

Albiate: autoscala per rimuovere il lato sospeso

I vigili del fuoco con l’ausilio di un’autoscala hanno provveduto a rimuovere il ramo sospeso, terminando l’intervento di manutenzione senza difficoltà e monitorando al contempo la situazione di altre alberature vicine. L’area giochi – transennata fino a quel momento – è quindi successivamente stata riaperta.

A confermare la buona riuscita dell’intervento è il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli: “C’era un ramo pericolante sopra la zona giochi quindi abbiamo richiesto l’intervento dei vigili del fuoco – conferma – in circa mezz’ora tutto si è risolto positivamente”.