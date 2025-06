“Spazi di Crescita”: il nuovo progetto di Spazio Aperto Servizi, con il sostegno della Fondazione Guido Venosta, presieduta dall’imprenditore albiatese Giuseppe Caprotti, per accompagnare le persone verso l’autonomia e un futuro più stabile. A Milano prende forma un progetto su cui la Fondazione Guido Venosta ha scelto di investire, un modello innovativo di welfare basato sulla prossimità, sull’ascolto e sull’accompagnamento personalizzato. Prende forma dopo l’attivazione di quattro hub multifunzionali creati da Spazio Aperto Servizi tra il 2022 e il 2023 in diversi quartieri di Milano. Quegli spazi, divenuti punti di riferimento per oltre 2mila persone, hanno offerto ascolto, orientamento e azioni concrete a famiglie, giovani, persone con disabilità e cittadini in situazioni complesse. Oggi Spazi di Crescita raccoglie quell’eredità e la potenzia, attraverso quattro aree di azione integrate: supporto educativo e psicologico per minori e famiglie, per rafforzare legami e prevenire situazioni di disagio, attività per persone con disabilità e percorsi per caregiver, per favorire inclusione e benessere, accompagnamento all’autonomia abitativa, con accesso a housing sociale e sostegno alla gestione della casa e percorsi di formazione, lavoro e mobilità, per costruire un’autonomia economica reale e duratura.

Fondazione Venosta: un percorso di aiuto agli altri già ricchissimo

La Fondazione Guido Venosta, nata il 27 giugno 2000, è adesso presieduta da Giuseppe Caprotti, nipote di Guido Venosta, figura ispiratrice della Fondazione. Guido Venosta è stato uno degli artefici dell’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) che ha gestito dal 1966 al 1996. La Fondazione si muove lungo quattro linee direttrici: solidarietà e iniziative sociali, tutela della salute, promozione della cultura, salvaguardia dell’ambiente. Spazio Aperto Servizi è una cooperativa sociale che dal 1993 accoglie e si prende cura di persone che vivono in condizioni di fragilità e vulnerabilità nell’area metropolitana di Milano. Da sempre è impegnata ad accompagnare ciascuna persona nel proprio percorso verso l’autonomia e l’inclusione, attraverso una rete di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di accoglienza abitativa. I suoi ambiti di intervento vanno dalla promozione della salute, qualità di vita e inclusione al contrasto alle povertà e disuguaglianze sociali, dall’educazione inclusiva e di qualità, alla protezione dell’infanzia e sostegno alle famiglie, fino alla costruzione di città e comunità aperte e inclusive. Con i suoi 403 soci e oltre 1200 lavoratrici e lavoratori ogni anno accoglie e si prende cura di oltre 47mila persone.