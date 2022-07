Albiate: erbacce e guano in strada, il centro protesta

Erbacce ai bordi delle strade e sui marciapiedi, guano di piccione che sporca le vie. La fotografia scattata dai residenti di alcune vie del centro storico di Albiate non è delle migliori, anzi. Le segnalazioni pare abbiano già raggiunto l’amministrazione comunale che, conscia della problematica, auspica un intervento risolutore di Gelsia Ambiente, la società che si occupa della pulizia delle strade comunali.

Albiate: sotto i riflettori via Verdi, via Marconi, vicolo San Fermo

Sotto i riflettori finiscono in particolare via Verdi, via Marconi, vicolo San Fermo, solo per fare alcuni esempi.

«Credo, o meglio, noi albiatesi crediamo, che le vie del centro merito un po’ di attenzione, maggior pulizia e sanificazione – afferma una residente del centro – Erba da tagliare ed escrementi di piccioni (che oltre tutto portano gravi malattie) da lavare via. Non possiamo aspettare che piova per pulire questo scempio o continuare a tagliare erba di tasca nostra».

Albiate erbacce

Albiate, i social amplificano le segnalazioni

Segnalazione fatta, anche sui social non mancano nuove puntualizzazioni al fine di incentivare risposte e provvedimenti del caso. La situazione di alcune vie del paese attende da tempo interventi: il verde non è curato e infesta angoli di strade e marciapiedi.

A peggiorare la situazione, in special modo in via Verdi, è il guano di piccione che sporca le vie. Una questione urgente già più volte sollevata in passato che ovviamente è anche problematica di carattere igienico.

Albiate, incontro tra Comune e Gelsia Ambiente

«A breve avremo un ennesimo incontro con Gelsia Ambiente per cercare di risolvere il problema dello spazzamento in centro – fa sapere il consigliere delegato al decoro urbano, Carlo Zanin – ho sollecitato anche per l’erba ai bordi dei marciapiedi».

Ai residenti non resta che attendere gli sviluppi (si spera proficui) dell’incontro chiarificatore tra amministrazione comunale e Gelsia Ambiente.